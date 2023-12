Le Projet Msomo Na Hazi : Un levier pour l’insertion professionnelle des jeunes aux Comores

Le projet Msomo Na Hazi, financé par l’Union Européenne, joue un rôle crucial dans l’insertion professionnelle des jeunes aux Comores. Dans le cadre de ses activités, une réunion d’échange et de réflexion a récemment été organisée, réunissant les responsables de diverses ONG. L’objectif de cette réunion était de présenter et d’examiner les différents projets proposés par ces organisations, en vue de leur éventuelle subvention.

L’importance du projet Msomo Na Hazi réside dans sa capacité à offrir des opportunités et des ressources aux jeunes Comoriens, facilitant ainsi leur entrée sur le marché du travail. En collaborant étroitement avec les ONG, le projet vise à créer un écosystème propice au développement professionnel des jeunes, un enjeu majeur pour l’économie et la société comoriennes.

L’initiative Msomo Na Hazi illustre l’engagement des acteurs locaux et internationaux dans la promotion de l’emploi et de l’éducation professionnelle. En soutenant des projets innovants et adaptés aux besoins locaux, ce projet contribue activement à l’amélioration des perspectives d’emploi des jeunes Comoriens, un pas de plus vers la résolution des défis socio-économiques auxquels fait face l’archipel.

ANTUF Chaharane