Le producteur du film « Amani » reçu par le Ministre de la Culture

Le Ministre de la Culture, Son Excellence Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, a reçu ce samedi 08 Octobre 2022, au siège de son Ministère à Oasis, le producteur du film « Amani », accompagné de son actrice principale, Mlle Salma Mzimba. Au cours de leurs échanges, Monsieur Mirfad Ahmed Mfaoume, le producteur, a résumé son œuvre puis a fourni des détails sur la réalisation et le succès de cette dernière.

Le film « Amani » a été nominé officiellement au Festival International du Film Panafricain de Cannes, un succès pour la culture comorienne. C’est un drame romantique, réalisé par Ahmed Toiouil. C’est une histoire d’amour florissante qui mêle actions, émerveillement et émotion, le tout dans un suspense sans relâche. Toute sa narration retrace l’histoire d’une femme, Nasra, obligée par son père d’épouser un homme politique qui s’apprête à être élu. Accusée d’avoir assassiné son époux, et recherchée par la police, Nasra a été contrainte de fuir sa famille et sa ville. Mais, plus tard, une rencontre va faire de son aventure la plus risquée, sa plus

belle histoire.

Le Ministre Djaanfar Salim Allaoui a, de son côté, félicité ces jeunes, et s’est engagé, au nom du Gouvernement Comorien, à faciliter les démarches leur permettant de prendre part à ce grand rendez-vous du 18 au 23 Octobre 2022, à Cannes.



Amani a également été sélectionné pour le festival international intitulé « L’Afrique fait son cinéma », qui se tient à Paris, aux cinémas « Le Lincoln » et « Gaumont » des Champs-Élysées. Ce festival permet de promouvoir le cinéma africain en France. Chaque année une sélection de films produits partout en Afrique et dans le monde est présentée au cinéma à un public français et international. Un marché de film est organisé et c’est l’occasion de rencontrer des professionnels du cinéma et faire connaître son travail.

