Le procureur s’exprime enfin sur l’arrestation de Achmet

Le procureur de la République s’est récemment exprimé sur le cas d’Achmet Said Mohamed, ancien candidat à l’élection présidentielle de 2019, revenu d’exil en 2023. Malgré des garanties internationales lui permettant de revenir sans crainte de persécution par le gouvernement actuel, qu’il avait précédemment accusé de terrorisme, sa tentative de se présenter à l’élection de 2024 a été entravée par le rejet de sa candidature par la cour constitutionnelle.

Achmet a ensuite apporté son soutien au candidat du parti Juwa. Toutefois, le 9 janvier, il a été arrêté après avoir déposé son enfant à l’école. La situation s’est compliquée avec l’apparition d’un enregistrement audio sur Internet, dans lequel une voix, présumée être celle d’Achmet, évoque la mise en œuvre d’actions violentes contre les institutions. À ce jour, l’authenticité de cette voix n’a pas été formellement établie.

Le procureur de la République a annoncé une enquête approfondie concernant Achmet Said Mohamed, soupçonné de préparer un complot visant à déstabiliser le pays. Il a précisé que la garde à vue d’Achmet pourrait être prolongée jusqu’à 15 jours, en vertu de l’article 33 de la loi n° 21-072 du 29 juin 2021, relative à la lutte contre le terrorisme, son financement, et la répression du blanchiment d’argent. Cet article confirme la gravité des accusations portées contre l’ancien candidat et met en lumière les tensions politiques et juridiques actuelles aux Comores.

ANTUF Chaharane