Le Président de l’Union des Comores et de l’UA soutient l’initiative saoudienne et américaine pour résoudre la crise au Soudan.

Le Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine, AZALI Assoumani, a exprimé son soutien à l’initiative menée par le Royaume d’Arabie Saoudite et les États-Unis d’Amérique pour trouver une solution durable à la crise au Soudan. Il souhaite que la communauté internationale s’implique davantage dans les efforts pour mettre fin au conflit.

Assoumani exprime son soutien sans faille aux pourparlers en cours et reste en contact avec les parties en conflit, notamment leurs leaders, le Général Abdel Fattah al-Burhan et le Général Mohamed Hamdan Daglo, avec lesquels il a récemment échangé par téléphone.

Convaincu que la synergie entre l’Union Africaine et le reste de la communauté internationale est essentielle pour résoudre cette crise, le Président appelle les parties en conflit à respecter le cessez-le-feu et à privilégier les négociations pour parvenir à un accord. Cela serait dans l’intérêt de la paix et de la stabilité en Afrique et dans le monde entier.

Le communiqué a été publié le 07/05/2023 par la Présidence de l’Union des Comores.

ANTUF chaharane