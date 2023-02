Le Président de l’Union Africaine veut accélérer la zone de libre-échange

Azali Assoumani, président des Comores, a rencontré les ambassadeurs du pays accrédités à l’étranger, quelques jours après son accession à la présidence de l’Union africaine. Cette rencontre avait pour objectif de leur présenter ses objectifs et ses attentes, alors que le pays préside l’organisation panafricaine pour une durée de 12 mois depuis le 18 février dernier.

Azali Assoumani a souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) avait été définie comme thème pour l’année 2023 par l’Union africaine. Il s’est donné pour mission principale de veiller à l’accélération de la Zlecaf pendant son mandat. Il a informé les ambassadeurs que les Comores avaient déjà déposé l’instrument de ratification de cette zone et qu’ils devaient désormais convaincre les États membres qui ne l’ont pas encore fait de ratifier le traité. Il a demandé aux ambassadeurs de prendre la parole dans tous les forums où ils seraient invités pour défendre la ratification de la Zlecaf.

