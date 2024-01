Le président de la cour suprême des Comores à la croisée des chemins post-électorales

Dans un contexte marqué par des tensions et des contestations suite aux résultats des élections présidentielles et des gouverneurs annoncés par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), l’attention se porte désormais sur la Cour suprême des Comores, dirigée par M. Cheikh Salim Saïd Athoumane. Originaire de Dzahadjou, région d’Itsandra, M. Athoumane se retrouve à un tournant crucial dans l’histoire politique des Comores.

Le pays a été témoin de violences postélectorales qui se sont soldé par la mort d’un jeune de 21, plusieurs blessés et plus de 200 jeunes emprisonné dans des camps militaires. Les élections du 14 janvier ont été alimentées par des accusations de fraude et des résultats largement contestés. Des recours, principalement initiés par des candidats de l’opposition, ont été déposés, plaçant ainsi la Cour suprême au centre d’un conflit politique et social majeur.

La responsabilité qui pèse sur les épaules de M. Athoumane est immense. Succédant à Idriss, qui avait la charge des événements post-proclamation des résultats électoraux, il est désormais le détenteur des responsabilités majeures dans ce climat de contestation. La question qui se pose est de savoir si la justice sous sa direction parviendra à prévaloir, rétablissant la paix et la stabilité, ou si, suivant le chemin du président de la CENI elle mènera le pays vers des tensions accrues.

Dans ce climat tendu, la Cour suprême des Comores, la plus haute institution judiciaire du pays, doit naviguer avec prudence et impartialité. Ses décisions, sans recours et s’imposant à tous les organes de l’État, auront un impact significatif non seulement sur le paysage politique actuel mais aussi sur l’avenir de la démocratie et de l’état de droit aux Comores.

ANTUF Chaharane