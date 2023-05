Le Président comorien Azali Assoumani et le Chancelier allemand Olaf Scholz discutent de la coopération et du soutien à l’UA

Le Président comorien Azali Assoumani s’est entretenu aujourd’hui avec le Chancelier allemand Olaf Scholz pour discuter de diverses questions liées à la coopération entre les deux pays et au soutien de l’Afrique.

Au cours de cet entretien, Olaf Scholz a promis l’aide de l’Allemagne pour trouver une solution pacifique à la crise au Soudan, témoignant ainsi de l’engagement de l’Allemagne à soutenir la paix et la stabilité en Afrique.

Le Chancelier allemand a également exprimé son soutien à l’Union Africaine (UA) dans sa volonté d’adhérer au G20. « Le respect pour le continent africain et ses nombreux pays, ainsi que leur population croissante, exigent qu’ils aient une voix », a déclaré Scholz. Cette déclaration souligne l’importance de la représentation africaine dans les instances internationales.

En outre, Scholz a rappelé le rôle de l’Allemagne en tant que partenaire fiable des États africains pour faire face à l’influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. L’Allemagne entend ainsi renforcer les liens économiques et politiques avec les pays africains pour promouvoir le développement durable et la stabilité régionale.

ANTUF Chaharane