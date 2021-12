Le président Azali a pris part par visioconférence à la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FSCA) à Dakar.

Comme il est d’usage tous les trois ans, les ministres des affaires étrangères,les dirigeants politiques africains et chinois se sont réunis hier à l’issu de la Cérémonie d’ouverture de la 8e Conférence ministérielle

du Forum sur les 65 ans de la Coopération sino-africaine. L’objectif de ce forum tenu à Dakar, capitale sénégalaise était de réitérer les liens de partage et de solidarité qui unissent la Chine et l’Afrique tout en accordant plus d’importance sur la sauvegarde et la pérennisation de cette amitié dans les années à venir.

« Je voudrais réaffirmer solennellement que la Chine n’oubliera jamais l’amitié profonde des pays africains, et qu’elle poursuivra les principes de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés» s’est exprimé S.E.M. Xi Jinping

Président de la République populaire de Chine.

De sa part, Azali Asoumani président de l’Union des Comores a loué le soutien et les efforts déployés par la Chine pour aider les pays africains à combattre la pandémie

«Je saisis, d’ailleurs, cette opportunité pour vous dire, Monsieur le Président, notre profonde reconnaissance, pour les quatre propositions que vous venez juste de nous faire. Ce nouveau témoignage éloquent de votre engagement continu, à appuyer notre continent, dans son combat contre la COVID-19 et pour un développement durable et vert, nous va droit cœur »

Depuis 1975, la Chine s’impose comme un partenaire

incontournable pour les Comores. Grande pourvoyeuse de prêts financiers et d’infrastructures, elle a toujours répondu présente pour accompagner les Comores dans son développement socioéconomique.

La Chine a financé plusieurs projets économiques aux Comores. Et c’est dans presque tous les secteurs économiques.

Parmis ces œuvres, nous pouvons entres autres citer la construction du palais du peuple, le stade omnisports de Malouzini ou encore l’hôpital de Bambao Mtsanga d’une capacité d’accueil de plus de 100 lits pour ne citer qu’eux. L’occasion nous est aujourd’hui de rendre hommage à ce grand pays qu’est la Chine, pour sa générosité et sa fidélité envers les pays Africains. Nous louons son accompagnement régulier et efficace en apports financiers et soutiens materiels au profit de l’épanouissement de la jeunesse et de l’émergence socioéconomique des Comores