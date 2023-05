Le porte-parole du gouvernement menace l’opposition de riposte en cas de boycott des élections.

Lors d’une récente conférence, le ministre et porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidie, a abordé les préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Il a rappelé les mésententes rencontrées en 2019 et a souligné que le chef de l’État souhaite que tout soit pris en compte pour assurer des élections sans incident. Toutefois, le Front commun élargi, un parti d’opposition, semble être en désaccord.

Le Front commun a envoyé une lettre au chef de l’État, annonçant son absence lors d’une récente rencontre à Beit-salam entre l’opposition et le président de la République, invoquant un « agenda surchargé ». Le parti s’est dit prêt à rencontrer le président à une date ultérieure, mais a finalement décliné l’invitation. Selon Houmed M’saidie, il est clair que le Front commun ne veut pas d’élections et est prêt à mettre en œuvre ses menaces de boycott.

Le porte-parole du gouvernement a averti que si le Front commun persiste à boycotter les élections par tous les moyens, le gouvernement sera prêt à riposter. Cette déclaration souligne les tensions existantes entre le gouvernement et l’opposition, et le risque de représailles en cas de boycott des élections présidentielles à venir. Les citoyens et les observateurs attendent de voir comment la situation évoluera dans les prochains mois.

ANTUF chaharane