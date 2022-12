Le politicien qui nous sauvera doit être un bon fabricateur de moule

Si tu prends un moule de deux euros ce qui va sortir c’est une copie de deux euros.La politique d’un pays se faconne à partir d’un model. La culture, le mode de vie sociale est le moule. De ce moule on fabrique les dirigeants et les citoyens corrompus ou les dirigeants et citoyens honnête, tout dépend du moule.

La révolution culturelle, le UFWAKUZI 2.0 consiste à modifier le moule. L’intelligence c’est de changer le moule et arrêté de s’énerver contre les pièces qui ont été façonner par le moule.

Azali ou Paul Biya etc, c’est juste des pièces de 2euros. Le moule qui les a fabriqué c’est la société.

Antuf CHAHARANE

Please follow and like us: