Le PIDC réhabilite 15 km de piste rurale pour faciliter l’accès au cratère du Karthala

Bientôt, les touristes et les randonneurs auront une nouvelle façon d’explorer le cratère du Karthala. Grâce à la réhabilitation de 15 km de piste rurale par le PIDC, cette destination sera désormais accessible à tous. La piste, qui relie Vouni à Karthala, est actuellement en cours de construction et sera prête à l’utilisation dès le mois de septembre prochain.

Le chantier a été visité par une délégation de la Banque Mondiale, qui est à Moroni depuis le 4 mai dernier pour superviser les activités du PIDC. Avec un taux d’exécution des travaux actuel de 30%, l’entreprise STC, en charge de la construction de la piste, est en bonne voie pour terminer le projet dans les délais impartis.

Une fois achevée, la piste réhabilitée permettra de se rendre au cratère du Karthala en une heure de temps maximum, contre les 10 heures de temps nécessaires auparavant. La marche jusqu’au cratère ne prendra plus que 30 minutes, ce qui rendra cette excursion beaucoup plus accessible aux touristes et aux randonneurs de tous niveaux.

Cette réhabilitation de la piste rurale est un projet important pour le développement touristique de l’île de la Grande Comore. Elle permettra d’attirer plus de visiteurs dans la région et de contribuer à l’économie locale. Les habitants de la région pourront également bénéficier des avantages économiques liés au tourisme, en offrant des services tels que des guides touristiques, des hébergements et des produits artisanaux.



