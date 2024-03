Le Parti CRC renforce son organisation en prévision des élections législatives de 2025

Dans une démarche visant à consolider ses efforts en vue des prochaines élections législatives de 2025, le Parti CRC a lancé depuis le 16 mars jusqu’au 02 Avril une vaste campagne de mise en place de nouveaux coordinateurs régionaux à travers l’ensemble du pays. Cette initiative stratégique vise à renforcer l’organisation du parti et à mobiliser les ressources nécessaires pour mener une campagne électorale efficace.

Les nouveaux coordinateurs régionaux élus par les responsables de cellule, auront pour mission de coordonner les activités du parti au niveau local, de mobiliser les militants et les sympathisants, et de mettre en place des stratégies de campagne adaptées à chaque région. Leur rôle crucial consistera a renforcer le dynamisme et à assurer une communication fluide entre le siège central du parti et les différentes sections régionales, afin de garantir une coordination optimale dans la préparation des élections.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de consolidation des efforts du Parti CRC en vue des échéances électorales de l’année prochaine. En renforçant son organisation au niveau régional, le parti cherche à maximiser son impact sur le terrain et à mobiliser un maximum de soutiens pour défendre son programme politique.

Avec l’élection de ces nouveaux coordinateurs régionaux, le Parti CRC affiche sa détermination à mettre en place une campagne électorale solide et bien structurée. En consolidant ses efforts à l’échelle régionale, le parti espère se positionner favorablement pour les élections législatives de 2025 et faire entendre sa voix auprès des électeurs.

Sefrick Abdou