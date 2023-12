Le Nyumakele a répondu présent au meeting de la mouvance présidentielle cet après-midi à Ongoju

Une grande mobilisation des militants et sympathisants de l’AMP de la grande région de Nyumekele a répondu à l’appel de l’AMP, ce samedi au stade de Onguju. Venus des différentes localités de la région, de tous les secteurs d’activités, pour assister au grand rassemblement de l’AMP afin de montrer qu’ils soutiennent indéfectiblement le président Azali et ses gouverneurs.

Face aux militants, Azali Assoumani a évoqué plusieurs projets de développement, dont certains sont en cours de réalisation, notamment les infrastructures routières, les aérogares et d’autres projets qui vont bientôt être réalisés, à l’instar des trois ports et aussi des ports secondaires.

Le candidat a également parlé des projets phares qui composent son projet Comores Émergent, notamment l’agro-alimentaire, qui favorisera l’autosuffisance alimentaire.

« Nous avons des terres cultivables et fertiles, c’est inacceptable qu’un pays comme le nôtre avec tous ces potentiels n’exporte pas de riz, de tarots, ainsi que des pommes de terre. Les jeunes doivent comprendre que le fameux “un jeune = un emploi” n’est pas synonyme de salarié ou fonctionnaire », dit-il. Et d’ajouter, « Nous avons mis en place avec nos partenaires des moyens financiers destinés aux jeunes porteurs de projets, que ce soit de l’agriculture, de la pêche ou du tourisme. Ils doivent préparer le projet et se lancer dans l’entrepreneuriat, qui est le seul moyen de diminuer le chômage », a-t-il indiqué.



Sefrik Abdou