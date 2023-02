Le nouveau préfet de Mboude ne sait ni lire ni écrire

Pourquoi le président Azali Assoumani et son équipe aiment bien et prennent du plaisir à donner des responsabilités étatiques à des nuls ignares ?

La liste est longue. A commencer par le président de l’assemblée nationale qu’il l a surnommé triple S ( sambwa la safarini la sima », en passant par le ministre tricheur des allocations familiales à paris Dhulkamal et le » professeur » le plus nul Djae Ahmada Chanfi, ministre de la justice.

Le point commun entre ces personnalités citées et le nouveau patron de la région de Mbude, Taoufik, elles sont nulles et sont incapables de proposer la moindre idée qui pourrait contribuer au développement du pays.

La différence entre elles et le nouveau préfet de Mboude, ce dernier ne sait ni lire ni écrire.

Youssouf MOHAMED, étudiant

Please follow and like us: