Le navire ville de Fomboni a fait naufrage au port de Bangoma

Le navire ville de Fomboni ( Mohéli Land 2)a fait naufrage au port de Bangoma





Cet après-midi du jeudi 29 septembre le navire ville de Fomboni sous le nouveau nom de « Mohéli land 2 » a fait naufrage au port de Bangoma.

Il n’y a eu heureusement aucune perte humaine .

Selon les dernières informations, le navire se trouvait dans un processus de viste technique après avoir passé plusieurs mois sans activité et aurait meme changé de propriétaire donc nouveau nom .

Il est à noter qu’il sera pratiquement impossible qu’un autre navire puisse accoster sur ce côté où le naufrage a eu lieu. Ceci dit » pvoufoumdru trangani »

Mohéli matin

