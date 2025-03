Le navire comorien Al Madad en train de chavirer à Dar es-Salaam

Dar es-Salaam, Tanzanie – Le navire comorien Al Madad, chargé de centaines de tonnes de marchandises, principalement des produits alimentaires, est en train de chavirer au port de Dar es-Salaam.

Selon nos sources, les autorités portuaires tanzaniennes sont mobilisées pour tenter de sauver le bateau et éviter une catastrophe. Les causes exactes de l’incident restent inconnues, mais des témoins évoquent une possible surcharge ou un problème technique.

Les opérations de secours sont en cours, et des mesures sont prises pour limiter d’éventuelles pertes, tant humaines que matérielles. L’incident rappelle la vulnérabilité des navires de transport reliant les Comores et la Tanzanie, une route commerciale cruciale pour l’approvisionnement des Comores.

