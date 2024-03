Le mois du ramadan débute en France le 11 Mars 2024

La Grande Mosquée de Paris a officiellement annoncé que le mois du Ramadan débutera ce lundi 11 mars 2024. Cette décision a été prise après une consultation minutieuse des données astronomiques et des observations de la lune par la commission compétente. Le premier jour du mois béni du Ramadan 1445/H-2024 a ainsi été fixé au 11 mars 2024 en France, comme l’indique le communiqué officiel.

C’est un moment de recueillement, de prière et de jeûne pour les musulmans du monde entier. Pendant ce mois sacré, les croyants s’abstiennent de manger, de boire et d’autres plaisirs terrestres pendant les heures de jeûne, se concentrant sur la spiritualité, la charité et la réflexion.

Que ce mois béni apporte la paix, la bénédiction et la miséricorde à tous ceux qui l’observent. Ramadan Mubarak !

Saïd Hassan Oumouri