Le Modec dénonce l’amateurisme de l’État :un problème de connexion empêche l’enregistrement des entreprises depuis 2 mois.

Le Mouvement des entreprises comoriennes (Modec) a récemment exprimé son inquiétude quant à l’incapacité des entreprises à s’enregistrer au tribunal du commerce depuis deux mois, en raison d’un problème de connexion. Mourad Bazi, le président du Modec, a souligné que cette situation est non seulement non professionnelle, mais aussi contraire aux idéaux du chef de l’État qui encourage l’entrepreneuriat et la création d’entreprises. Il a ajouté que certaines personnes ont même été contraintes de retirer leurs capitaux, ne parvenant pas à enregistrer leur entreprise.

Les conséquences pour les entreprises qui ne peuvent pas s’enregistrer en raison de problèmes de connexion peuvent être multiples :comme par exemple le retard dans le démarrage des opérations : Les entreprises ne peuvent pas commencer leurs activités tant qu’elles ne sont pas officiellement enregistrées. Cela peut entraîner des retards dans le lancement de produits ou de services, affectant ainsi les revenus prévus. Les entreprises qui ne sont pas enregistrées peuvent avoir du mal à obtenir des financements de la part des banques ou d’autres institutions financières. Les clients et les partenaires commerciaux peuvent hésiter à faire affaire avec une entreprise qui n’est pas officiellement enregistrée. Cela peut affecter la réputation de l’entreprise et sa capacité à attirer de nouveaux clients ou partenaires. Le Modec appelle à une résolution rapide de ce problème, soulignant que cette situation est un frein à l’entrepreneuriat et à la croissance économique du pays.

ANTUF Chaharane