Le ministre des affaires étrangères a rencontré le vice-président de l’assemblée nationale française

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale chargé de la Diaspora, Son Excellence Monsieur DHOIHIR Dhoulkamal a reçu hier après-midi le député Marc le Fur, Vice-Président de l’Assemblée Nationale française accompagné de Mme Jeanne Mazière, Administratrice.

Il s’agit d’une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux hautes ont exprimé leur disponibilité à renforcer les relations de coopération et d’amitiés entre les deux pays amis. La France et l’Union des Comores partagent ensemble des liens historiques forts de Coopération et d’amitié.

Ministère des affaires étrangères