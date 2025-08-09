Le ministre de l’intérieur, Mohamed Ahamada initie un contrôle d’identité historique sur l’ensemble des îles

Le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahamada, a annoncé ce samedi le déploiement d’une opération nationale de contrôle d’identité sur l’ensemble du territoire comorien. L’initiative, qui s’étend à toutes les îles de l’Union des Comores, marque une étape majeure dans la politique de sécurité et d’organisation administrative du pays.
Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, aux côtés du Délégué chargé de la Défense et ministre de la Justice, du directeur de la Police et de la Sûreté nationale, ainsi que de l’ensemble des forces de police, Mohamed Ahamada a détaillé les deux objectifs de cette mission :
-
Régulariser la situation des citoyens comoriens en les incitant à se munir de leur Carte d’Identité Nationale.
-
Identifier les étrangers en situation irrégulière afin qu’ils régularisent rapidement leur statut ou quittent le territoire, conformément à la loi.
« Il s’agit d’une opération de sécurité nationale, essentielle pour le maintien de l’ordre public et la protection de nos frontières », a déclaré le ministre. Il a appelé la population à coopérer pleinement, en présentant leurs pièces d’identité lors des contrôles et en accomplissant les démarches de régularisation nécessaires.
Les contrôles, menés conjointement par les différentes unités de police, devraient se dérouler dans toutes les régions du pays. Mohamed Ahamada a insisté sur le caractère inclusif et préventif de l’opération, soulignant que la sécurité et l’organisation de la nation sont l’affaire de tous.
