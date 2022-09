Le ministre de l’environnement Mr Houmed Msaïdie s’est rendu au Caire mercredi matin

Le ministre Houmed Msaïdié s’est rendu en Egypte, où il a pris part à l’ouverture de la Deuxième édition du Forum Égypte-Coopération internationale et de la réunion des ministres africains des Finances et de l’Environnement visant à mettre en évidence les besoins et les ambitions de l’Afrique à l’égard de l’agenda sur le changement climatique , et à identifier le soutien nécessaire pour développer leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) actualisées avant la COP27 .

Le forum comprendra également la tenue d’une table ronde sur la promotion des projets d’investissements en Égypte en vue de leur présentation au Sommet mondial sur le climat à Charm Al-Cheikh en novembre prochain, avec la participation des ministres africains des Finances, de l’Économie et de l’Environnement, ainsi qu’un groupe de hauts fonctionnaires, de personnalités internationales et de partenaires au développement, des institutions financières internationales, des représentants de la société civile et des centres de recherches et de réflexion.

Ensemble pour une relance mondiale, une transition verte et un avenir durable.

Service de Communication.