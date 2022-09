Le ministre de l’agriculture du gouvernement en exil démissionne

Je suis né pour combattre l’injustice, le mal même si pour cela je dois me faire une forêt d’ennemis. J’ai juré de défendre l’unité de mon pays même si je le paierai de mon sang. Je suis de ceux qui croit que le peuple est fait pour être instruit et ceux qui ne peuvent le faire doivent s’avouer vaincus.



Ce combat contre la dictature familiale D’AZALI est truffé de mensonges, d’hypocrisie, et d’infiltrations.

Pour plus de liberté de combattre, pour prouver que les nominations ne sont pas plus importantes que les résultats, j’abandonne des amis dont nous avons partagé plus d’une année et 4 mois un projet commun.

J’ai décidé de repartir de plus belle avec une autre vision du combat qui, je suis convaincu, me donnera plus d’indépendance d’où une capacité d’arriver à la victoire, notre victoire à tous.

Je tiens à demander pardon à tous ceux qui ont été senti agressés par mes propos et leur souhaite bonne continuation dans ce combat qui est la nôtre.

J’avoue que des fois j’ai été vexé, déçu par notre équipe, mais c’est ainsi et c’est humain. Je pardonne à tous.

À son Excellence, le Président Moustoifa Saïd Cheik AL Idarous, je vous remets ma démission et je vous prie de bien vouloir me l’accepter.



Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie. Vive le combat contre la dictature !

Fait ce samedi 10 septembre 2022.

KOMBO Ben Ali.