Après ” la diplomatie intérieur “, le patron de la diplomatie comorienne crée encore une nouvelle forme de diplomatie.

D’une journée à une autre, les comorien-nes découvrent l’incompétence et l’irresponsabilité de leurs dirigeants. C’est une première au monde. Lors de la conférence de presse tenue hier au Maroc pour la première commission mixte Comores-Maroc, le ministre des affaires étrangères des Comores Dhoihir Dhulkamal, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en France, a fait une déclaration qui a surpris l’assistance, y compris son homologue marocain. Même Ramzan Kadyrov, dirigeant sanguinaire Tchétchéne n’a jamais fait une telle déclaration à son allié Poutine.

Selon le patron de la diplomatie comorienne, le chef de l’État Azali Assoumani lui aurait clairement indiqué que les intérêts du Maroc priment et constituent la priorité dans les discussions et négociations qu’ils ont eues: ” il n’est un secret pour personne. Le président Azali me l’a dit: Le Maroc d’abord. Après on verra pour les Comores “.



Personne ne peut nier la relation amicale des Comores et le Maroc, mais tous les présidents et les diplomates du monde privilégient les intérêts de leurs nations sauf les nôtres. Sha pvala kweli Cheick hakana haki si Kari fanisiha.

Ali Mbae