Le lycée Saïd Mohamed Cheikh en route vers sa rénovation

Le lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, l’un des établissements scolaires les plus emblématiques des Comores, s’apprête à entamer une profonde transformation. Ce mardi, le ministre de l’Éducation nationale, Bacar Mvoulana, et l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, ont effectué une visite sur place afin d’évaluer l’état des infrastructures et de réaffirmer leur engagement envers ce projet de rénovation et de construction.

Longtemps décrié pour ses bâtiments vétustes et son manque de moyens, le lycée attend depuis des années une modernisation à la hauteur de son statut. Le gouvernement comorien, avec le soutien de la France, entend faire de cette institution un modèle éducatif national. « Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction de ce lycée emblématique, véritable institution d’excellence qui a vu passer sur ses bancs une grande partie des cadres de notre pays », a déclaré le ministre Bacar Mvoulana.

La signature du contrat de passation de marché est prévue avant le mois de Ramadan, marquant ainsi une avancée concrète dans la mise en œuvre du projet. L’objectif est de doter l’établissement d’infrastructures modernes, adaptées aux besoins des élèves et des enseignants. Ce chantier devrait non seulement améliorer les conditions d’apprentissage, mais aussi renforcer l’attractivité du lycée.

IBM