Le lieutenant Djaffar abandonné par l’armée à cause de sa maladie

Le lieutenant Djaffar Kouraiche, un militaire de la GSP, qui a servi pratiquement tous les présidents et les gouverneurs, mis au placard et abandonné alors qu’il est malade.

Le lieutenant Djaffar Kouraiche a fait toute sa carrière au GSP. Il est malade depuis quelques années.

Il aurait obtenu une aide de l’Etat Major pour se rendre à Madagascar pour des soins. Les moyens qui lui ont été accordés ne lui ont permis de rester que 8 jours. Il a eu tout de même le temps de faire quelques analyses et radios. On lui aurait détecté un problème au niveau du cerveau. On lui a administré un traitement et son état s’est un peu amélioré. Cependant, après quelques temps, les douleurs ont repris et avec l’aide de sa famille et quelques amis, il est parti à Dar Es Salam. Là-bas, les médecins n’ont rien détecté au niveau du cerveau et il lui ont administré un traitement. De retour au pays, il a repris du service pendant 2 mois au côté du gouverneur Hassani Hamadi.

L’état major de l’armée a alors décidé de le mettre d’office à la retraite.

Depuis son état n’a cessé de s’aggraver et avec sa petite retraite, il ne parvient plus à se faire soigner. La photo montre son état de dégradation avancée. Désespéré , il ne souhaite qu’une chose, regagner Madagascar où repose sa mère, probablement pour y finir ses jours.

C’est triste de voir le sort réservé à des personnes qui ont dédié leur vie au service de la nation.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde