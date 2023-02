Le journaliste Badroudine aurait été démis de ses fonctions chez Fcbk fm

Selon des informations provenant de plusieurs sources, le journaliste Badroudine aurait été démis de ses fonctions au sein de l’équipe de Fcbk. Bien que la décision ait été prise il y a quelques jours, le journaliste n’a pas été informé officiellement et n’a pas reçu de communication de l’équipe de Fcbk.

Les raisons exactes de cette décision ne sont pas claires. Malgré ses efforts pour se connecter à la page Fcbk fm, le journaliste n’a pas pu accéder à la plateforme, ce qui semble confirmer la véracité des rumeurs de son départ.

