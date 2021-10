Le jeune ancien voleur Zainou demande le statut réfugié à mayotte

” Que les gens de ma ville natale me pardonnent de mes erreurs anciennes vols des noix de coco dans les champs ” , une des dernières sorties du jeune originaire de la capitale de la région de Mbude adressée aux gens qui suivent et regardent ses vidéos diffusées sur son compte facebook.



Quelques semaines après avoir été libéré de prison, le jeune Zanoudine connu sous le pseudo Dimou Linda a pris un kwasa-kwasa ( vedette ) vers l’île comorienne de mayotte, occupée et administrée illégalement par la France. Il vit presque depuis un mois. Cherchant à bénéficier un statut de réfugié politique et avoir un titre de séjour lui permettant de circuler librement à mayotte, zainou multiplie les vidéos direct et affirme sans aucune preuve qu’il est recherché par le service de renseignement comorien. Un véritable mensonge qui n’est compris par personne. A défaut d’avoir pu valider sa première année de licence de lettre en l’espace de trois ans, zainou veut tenter un séjour à mayotte pour espérer relancer sa vie. La dictature du chef de l’État Azali Assoumani n’est pas à démontrer, mais personne ne s’intéresse de cet ancien voleur