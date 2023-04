Le gouverneur dénonce des intérêts cachés de la France, pays colonialiste et esclavagiste, aux Comores.

Le gouverneur de Ndzuani, Chamsidine, a récemment exprimé son mécontentement à propos de l’opération « Wuambushu » et a remis en question la relation entre les Comores et la France. Connu pour son franc-parler, il pense qu’il est temps pour les Comoriens de discuter entre eux pour trouver une solution à la question de Mayotte.

Chamsidine a déclaré qu’il fallait redéfinir les relations avec la France, un pays considéré comme ami des Comores malgré un passé d’esclavage et de colonisation. Il s’est interrogé sur les motivations de la France pour maintenir une présence dans la région et a exhorté les Comoriens à réclamer leur part dans les bénéfices que la France tire de la situation.

Le gouverneur de Ndzuani a pris plusieurs mesures pour s’opposer au projet du gouvernement français de déplacer et déporter des milliers de Comoriens à Ndzuani depuis Mayotte. Il s’est exprimé dans un quotidien indépendant, a organisé une conférence-débat sur la question et a tenu une conférence de presse avec son cabinet pour discuter des conséquences de l’opération « Wuambushu » et de la riposte appropriée du gouvernement comorien.

Chamsidine a conclu en soulignant la nécessité de comprendre les raisons pour lesquelles la France ne veut pas lâcher prise et de ne pas compter sur elle comme solution aux problèmes des Comores.

Saïd hassane Oumouri