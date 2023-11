Le FMI applaudit les progrès Économiques des Comores et débloque 40 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment mené une mission à Moroni, aux Comores, dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, pour discuter des politiques économiques et financières dans le contexte de la première revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI et les consultations de 2023 au titre de l’article IV. Cette revue, une fois approuvée par le Conseil d’Administration du FMI, débloquera environ 4,7 millions de dollars US en faveur des Comores.

Au cours de cette mission, l’équipe du FMI a eu des rencontres fructueuses avec le ministre des finances, la Banque Centrale des Comores et des représentants du secteur privé. Les autorités comoriennes et le FMI sont parvenus à un accord sur les politiques et réformes économiques nécessaires pour l’achèvement de la première revue du programme FEC. Cette réalisation déclenchera le déblocage des fonds mentionnés.

La représentante de la FMI aux Comores, Rima Turk, a souligné que la performance du programme FEC avait été globalement satisfaisante, avec la réalisation de plusieurs critères de performance quantitatifs et structurels. Le programme vise à améliorer la situation budgétaire du pays, augmenter les recettes fiscales, réformer la douane, renforcer le secteur financier, et mettre l’accent sur la gouvernance et la lutte contre la corruption.

En outre, la mission du FMI s’est également penchée sur les consultations politiques au titre de l’article IV, mettant l’accent sur des réformes visant à renforcer la transparence fiscale, à protéger les recettes fiscales, à réduire la charge fiscale des entreprises publiques et à progresser vers les objectifs de développement durable (ODDs).

Après le départ de la mission, le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, a effectué une visite de courtoisie en Union des Comores, où il a discuté des engagements actuels du pays avec le FMI, de la Présidence de l’Union Africaine et de l’adhésion au G20 avec le Président Azali Assoumani.

Le programme FEC et les consultations politiques au titre de l’article IV montrent l’engagement des Comores à améliorer leur situation économique et à travailler en collaboration avec les partenaires internationaux pour atteindre leurs objectifs de développement.



IBM