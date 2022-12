Le fils prêt à remplacer son papa à la tête des Comores

L’énigme Azali pour 2024.

Il y a quelques mois, nous avions soulevés, l’éventualité que , le conseiller spécial du président pourrait remplacer papa , au cours de ce post, nous avions également émis l’hypothèse, que cela serait précoce en raison de l’âge et du manque d’expérience .



Ce raisonnement est aujourd’hui en passe d’être dépassé..

Voyageant de façon ininterrompue, il est difficile pour lui d’être à la fois au four et moulin , son conseiller assure le suivi de la fonction présidentielle durant ses longs séjours à l’étranger.



Cette omniprésence dans les régions, escorté par ses 《 ministres) , voudrait elle dire qu’il est en stage pour la fonction ?

On peut faire fifty-five.

En effet, on rapporte qu’il a entrepris une intense activité de contact auprès de quelques cadres , qui souhaiteraient comtribuer à la plus grande desolation en cours .



Cela nous emmène à suggèrer que l’éventualité que le conseiller du président puisse succéder à ce dernier n’est pas encore résolue .

Toutefois, la formation d’un nouveau gouvernement est dans toutes les Bouches, occasion de voir , si les persistantes rumeurs véhiculées par les proches du régime, selon lesquelles, le conseiller du président aura les coudées franches pour composer cet événement sans son président.

Dans cette hypothèse , on peut soupçonner , que notre conseiller sera bien candidat.

Raison pour laquelle, nous qui avons 《 75 ans》sommes exclus du jeu.

Me reste à faire un nouveau jugement supplétif.

Daoud Halifa

Please follow and like us: