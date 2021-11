Le directeur de CGC : Yu Yaapu rassuré du soutien du Gouverneur

Ce lundi 29 novembre, le directeur de la compagnie chinoise de construction CGC : Yu Yaapu, a effectué une visite de courtoisie auprès du Gouverneur de l’île autonome de Ndzuwani : SEM Anissi Chamsidine.

Selon le Directeur, le 1er Magistrat de Ndzuwani est ravi de voir que l’exécution des travaux de réhabilitation de la route Mutsamudu-Sima est confiée à la compagnie CGC, et la compagnie est rassurée du soutien permanent du gouvernorat. Les travaux de préparation débuteront donc dès ce mois de décembre afin d’être en mesure de réhabiliter la route dans le délai prévu, a-t-il précisé.

Notons que cette première visite de courtoisie est la suite logique de la signature officielle [ le samedi 27 novembre 2021 au foyer de la JAF-Mutsamudu ] du contrat des travaux de réhabilitation de la route nationale Mutsamudu-Sima et les tronçons de Sima-Bimbini et Sima-Boungoueni. Les travaux, a-t-on noté, sont financés par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 6 milliards 45 millions de nos francs et seront réalisés dans un délai de 18 mois.

Rappelons que la cérémonie de signature du contrat qui a été présidée par le Président de l’Union des Comores : SEM Azali Assoumani entre dans la politique de son gouvernement de mettre en œuvre de projets concrets d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Gouvernorat d’Anjouan