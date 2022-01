Le directeur adjoint des résources humaines de l’ORTC accuse son personnel de widzi

Incroyable mais vrai, le directeur adjoint des ressources humaines de la radio et télévision nationale Chahalane Ahamed Said Ali vient d’accuser le personnel de l’ORTC de vol. C’est à travers un post qu’il a partagé via son compte Facebook.

“Je supplie à la personne qui a pris mon porte-monnaie à l’ORTC de me déposer les cartes qui sont dedans”.

Mais franchement quel genre de responsable est-il ? Pourquoi dénoncer ces agents publiquement comme ça? Cette méprise à l’encontre de ses collègues doit être sanctionné?

Yezinu mdru zamba.