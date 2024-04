Le CRC en formation en Chine : vers l’instauration d’un régime à parti unique ?

Une délégation composée d’au moins treize membres, dirigée par Salim Hafi, a été envoyée en Chine pour une formation politique significative. Inspirée par le modèle communiste chinois, cette initiative soulève des questions sur les intentions et les aspirations du parti CRC, connu pour ses pratiques autoritaires.

L’objectif affiché de cette formation est d’acquérir des compétences politiques, mais les observateurs s’interrogent sur la nature exacte des enseignements que le parti souhaite importer de Chine. S’agit-il d’adopter des méthodes pour renforcer un régime de parti unique? Cette hypothèse semble plausible, surtout au vu de la récente intégration de deux autres partis politiques — le Parti Radhi et le MRC (Mouvement des Républicains des Comores) — au sein du CRC, qui pourrait indiquer un mouvement vers la centralisation et l’unification sous l’égide du parti au pouvoir.

Cette démarche est particulièrement préoccupante pour les défenseurs de la pluralité démocratique, car elle pourrait signaler une volonté d’instaurer un système encore plus rigide et autoritaire. Les coordinations mises en place à travers le pays par le CRC semblent destinées à soutenir cette transition vers une gouvernance centralisée, avec un rôle accru pour le parti au pouvoir, potentiellement au détriment de la diversité politique et de la démocratie.

En somme, cette formation en Chine pourrait être un tournant pour le CRC, marquant une étape de plus vers un contrôle politique consolidé, inspiré par l’un des modèles de parti unique les plus ancrés du monde. Cette évolution mérite une attention particulière tant elle pourrait redéfinir le paysage politique et les libertés fondamentales dans le pays.

ANTUF Chaharane