Le barrage de tous les dangers

Selon une intervention médiatique de Elvis Abdouroizak Dhoifir l’ingénieur qui devait exécuter les travaux de barrage de filtrage d’ordures que la mairie de Mutsamudu voulait mettre en place sur le chemin de la rivière de Mutsamudu qui se jette vers le port Ahmed Abdallah Abderrahmane, l’ingénieur avait conseiller les citoyens vivants à Bandramaji du risques de dégâts du genre inondations s’ils ne forcent pas le mairie Bouchrane Zarouki à signer une sorte de pact obligeant la mairie à nettoyer quotidiennement le fameux barrage savamment imaginé dans un moment de distraction sûrement par un génie.

Ce qui démontre encore une fois la dangerosité de ce projet qui d’ailleurs n’a pas été communiqué nulle part, pas même aux concernés.

John Baloz

