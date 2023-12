Cérémonie de mise à l’honneur des comoriens qui ont obtenu leur doctorat

L’association Comorimpact, avec les éditions quatre étoiles, l’association UONI (Association des enseignants- chercheurs de la Diaspora Comorienne en Europe et en Amérique ) et la délégation des Comores à l’UNESCO s’associent pour lancer un Cycle de conférences portant sur la Littérature Comorienne, les Sciences et la Culture. Il s’agit d’un espace d’échanges, de rencontres, de découvertes, de débats autour des Grands sujets de notre époque. C’est aussi un lieu de rencontre avec des écrivains, des scientifiques, des enseignants universitaires, des artistes, des entrepreneurs, etc, qui font briller un peu plus chaque jour les Comores dans le monde. Ils sont cette forêt qui pousse dans le silence au milieu du vacarme des divertissements et des bavardages de la politique politicienne. La première rencontre aura lieu le Samedi 13 Janvier 2024 avec la participation de Dr Amir Aboubacar, Enseignant- chercheur en Mathématiques à l’Université de Lille. Antuf Charane, auteur du livre : Ufwakuzi 2.0. Pour une véritable indépendance. La conférence sera suivie d’une cérémonie de mise à l’honneur des comoriens qui ont soutenu leurs doctorats.

Adresse: 76 Bis Rue de Rennes, 75006 PARIS.

ANTUF Chaharane