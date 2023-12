L’ascension populaire du candidat bourhane fait peur au CRC

L’élection présidentielle de 2024 aux Comores est marquée par une surprise : Hamidou Bourhane, inattendu dans les sondages, émerge en tête.La scène politique comorienne est en pleine effervescence avec cette candidature qui attire particulièrement l’attention : Hamidou Bourhane, issu d’un milieu modeste, s’est rapidement imposé comme un acteur politique majeur grâce à son engagement dans les sphères sociales et politiques. Sa capacité à parler ouvertement et avec sincérité, notamment lors de ses campagnes à Anjouan, a fortement résonné auprès des citoyens.Bourhane Hamidou s’est distingué par sa capacité à rassembler les foules, notamment à Anjouan. Ses interactions directes avec la jeunesse, sa simplicité et son franc-parler renforcent son lien avec la population.Une vidéo le montrant en train de dialoguer franchement avec des jeunes a circulé sur les réseaux sociaux, renforçant son image d’homme politique proche du peuple.

L’ascension de Bourhane est d’autant plus remarquable qu’elle coïncide avec des tensions internes au sein du parti Juwa, principal rival du pouvoir en place. Ces divisions ont créé un espace politique que Bourhane a su habilement exploiter. Des analystes politiques ont suggéré une possible alliance entre Bourhane et Juwa, envisageant la formation d’un bloc solide pour défier le président sortant, Azali Assoumani.

Le parti au pouvoir, conscient de la montée en puissance de Bourhane, suit avec préoccupation cette évolution. La dynamique positive autour de sa candidature pourrait en effet représenter un défi majeur pour le président Assoumani, remettant potentiellement en cause l’équilibre des forces politiques existant aux Comores.

Cette situation soulève des questions intéressantes sur l’avenir politique des Comores. Comment les stratégies de Bourhane vont-elles évoluer dans les mois à venir ? Quel impact sa candidature aura-t-elle sur le paysage politique comorien ? Une chose est certaine : Hamidou Bourhane est devenu un nom incontournable dans la course à la présidence, symbolisant un vent de changement et une nouvelle dynamique politique dans l’archipel.

ANTUF chaharane