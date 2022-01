L’arnaque de Comores Telecom

Tribune. Jusqu’à maintenant, j’étais sur mon petit nuage. Je revivais le match. Je revivais la liesse populaire. Je revivais la victoire des Coelacanthes sur les Blacks Stars du Ghana.

Il a fallu que je reçoive un message de Comores Telecom qui me dise que j’avais épuisé 90% de mon forfait souscrit il y a exactement deux semaines pour que je redescende sur terre. On nous fait payer chèrement les vidéos diffusées pour accompagner nos héros….Pour les prochains matchs, il ne risque d’y avoir que du texte. Même les photos, on va éviter..

Shame on you

Ne me parlez pas de Telma ça fait depuis plus ou près de 3 ans que je ne suis qu’avec l’opérateur historique.

