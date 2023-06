L’ANRTIC pointe les lacunes des opérateurs de téléphonie aux Comores

Les opérateurs de téléphonie mobile aux Comores doivent faire davantage d’efforts pour améliorer la qualité de leurs réseaux, selon le rapport d’enquête présenté par l’Autorité Nationale de Régulation des TIC (ANRTIC). L’enquête, qui vise à vérifier si les opérateurs respectent les termes de leurs licences d’exploitation, a révélé des lacunes en termes de couverture.

L’ANRTIC a octroyé des licences d’exploration des réseaux de télécommunications au public à Comores Télécom en 2017 et à Télécom Comores (Telco SA) en 2016, accompagnées de cahiers de charges définissant les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux publics de télécommunications. Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la couverture et de la qualité de service, l’ANRTIC mène régulièrement des campagnes de mesure de la qualité de service des réseaux mobiles pour s’assurer du respect des engagements pris par les opérateurs.

Des contrôles inopinés ont été effectués sur les services de téléphonie mobile (voix, SMS et internet) des deux opérateurs, à la fois en termes de mesures dynamiques et statiques. Les véhicules utilisés pour ces mesures ont parcouru les principales artères des îles de l’Union des Comores.

Mouinou Ahamada, directeur de l’ANRTIC, a souligné que cette étude aurait dû être réalisée depuis longtemps, mais qu’elle avait été retardée en raison du manque de ressources. Les résultats ont révélé des lacunes en termes de couverture et d’offres de services, mettant en évidence le non-respect des seuils de qualité. Ahamada a appelé à des améliorations lors de la prochaine campagne de contrôle.

Hamidou Mhoma, président de l’Association des consommateurs (Actic), a salué cette initiative de l’ANRTIC visant à évaluer la qualité des services des opérateurs. Il a révélé que 23 indicateurs, tels que les technologies utilisées, la qualité des appels, les débits et les temps d’attente, ont été contrôlés. Mhoma a également demandé aux opérateurs de publier ces résultats afin d’informer les utilisateurs sur les performances des deux opérateurs et de les aider à faire un choix éclairé lors de la souscription d’un abonnement.

Selon Mhoma, les résultats de l’étude montrent que les opérateurs ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour respecter les termes de leurs cahiers de charges signés il y a cinq ans. Il a appelé à renouveler cette étude tous les six mois pour suivre l’évolution des opérateurs et a encouragé ces derniers à collaborer avec l’ANRTIC en partageant leurs données.



Soibah Said