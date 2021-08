Lancement du projet DiDEM, «un Projet en parfaite cohérence avec les objectifs du Plan Comores émergent»

Le jeudi 12 août s’est tenu au palais de Dar-Nadjah, le lancement officiel par le Chef de l’État SEM Azali Assoumani du projet régional : Dialogue science- Décideurs pour une gestion intégrée des Environnements littoraux et Marins (DiDEM) de l’océan Indien occidental.



Outre le Président Azali Assoumani, l’évènement a été honoré par la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le Président de l’Assemblée nationale, la 1re Dame des Comores, le Gouverneur de l’île autonome de Ndzuwani, des membres du gouvernement, la délégation de DiDEM, des élus locaux ainsi que des autorités policières, entre autres.

Certes, des allocutions ont été prononcées en la circonstance et c’est ainsi que dans son intervention, le Gouverneur Anissi Chamsidine a salué « l’abnégation et l’implication active et quotidienne » du Chef de l’État dans la recherche du bienêtre des Comoriens en général et des Comoriens d’Anjouan en particulier.

Le Locataire de Dar-Nadjah a en outre vivement remercié le Coordinateur du projet et son équipe d’experts d’avoir, malgré la conjoncture sanitaire, fait le déplacement jusqu’au pays.



Malgré la beauté de l’île, a-t-il rappelé, il n’est secret pour personne qu’Anjouan est la plus peuplée du pays, avec un relief plus accidenté. Ainsi, « conscient de la pertinence du sujet et pour l’intérêt du pays », a-t-on noté, le 1er Magistrat de Ndzuwani n’a pas hésité d’« engager le gouvernorat d’Anjouan en qualité de partenaire depuis janvier 2020 ». Car, selon lui, « le projet DiDEM est en parfaite cohérence avec les objectifs du Plan Comores émergent à l’horizon2030 ».



De son côté, le Coordinateur du projet par ailleurs le représentant de l’IRD, Gilbert David, a de façon explicite présenté le projet DiDEM et vu ses missions, il a souligné qu’il est « important que les îles de l’océan Indien s’en approprient ».

Le ministre de l’Environnement, Bianrifi Tarmidi, a pour sa part salué l’initiative du Gouverneur de Ndzuwani et il a insisté sur sa pérennisation et son appropriation, comme tout autre projet de développement par la population.

Dans son discours, le Président Azali a rassuré la délégation de DiDEM qu’elle bénéficiera durant son séjour de l’appui et de l’accompagnement du gouvernement.

Puis, considérant la vulnérabilité du pays dû aux catastrophes naturelles, il a souligné que « le gouvernement a fait de la question environnementale une des priorités du volet environnement du Plan Comores émergent ». Et s’ils ont décidé de tenir le lancement du projet à Anjouan, a-t-il ajouté, c’est pour « attirer davantage l’attention sur cette île, la plus touchée de l’archipel par la dégradation des littoraux et des zones côtières, conséquence des aléas de la nature », mais aussi, pour des raisons économiques, les résultats malheureux des activités humaines favorisant sa détérioration.

Rappelons que ce projet est coordonné par l’Institut français de Recherche pour le Développement (IRD) et porté par les parcs nationaux de Chissiwani à Anjouan et de Moili.

Et, après la cérémonie d’ouverture, s’est tenue une réunion technique animée par des experts du projet sur l’observatoire participatif d’érosion du littoral, la gestion intégrée des déchets, prospective territoriale et didacticiel juridique et restauration écologique et éducation environnementale de la jeunesse.

Il est à préciser que dans la même optique l’équipe de DiDEM effectue, depuis le samedi 14, une tournée d’une semaine dans l’île de Mohéli.

Gouvernorat d’Anjouan