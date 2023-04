L’ambassadeur des Comores en France tape du poing sur la table face à la direction de CNEWS

L’ambassadeur des Comores en France, Ahamada Hamadi, a exprimé son mécontentement suite aux propos tenus par la chroniqueuse Céline Pina sur CNEWS, lors d’une émission consacrée à l’opération Wuambushu. Céline Pina a déclaré, en référence au refus du gouvernement comorien d’accueillir les expulsés de Mayotte, que « ce genre d’État, s’achète au pire ça se menace ». Cette déclaration a provoqué l’indignation de nombreux Comoriens, dont l’ambassadeur lui-même.

Dans un courrier adressé au directeur de CNEWS, Ahamada Hamadi a dénoncé les propos méprisants et arrogants de la chroniqueuse à l’égard de son pays. Il a souligné que de tels propos ne faisaient pas honneur à la chaîne et a invité Céline Pina à sortir des clichés pour regarder les relations internationales telles qu’elles sont. Selon l’ambassadeur, la France a aujourd’hui plus que jamais besoin d’amis et de partenaires, et il est de la responsabilité de ses élites de l’aider dans cette compétition plutôt que de se réfugier dans le rejet de l’autre.

Le collectif Stop Wuambushu à Mayotte s’est également exprimé pour dénoncer les propos de l’ancienne militante socialiste. Des intellectuels, comme l’ethnologue Sophie Blanchy, rappellent que les Comoriens sont chez eux à Mayotte et dénoncent l’opération Wuambushu, qui a suscité une vive opposition depuis son lancement.

Saïd hassane Oumouri