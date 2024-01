L’Ambassadeur de France renforce les liens culturels et spirituels aux Comores

À l’occasion de la commémoration des 120 ans de la mort de soufi Al-Maarouf, Sylvain Riquier, l’ambassadeur de France a été chaleureusement reçu par le Cheikh Ahmed Dahalane à la zawiya de Moroni. Cet événement empreint de spiritualité a marqué un moment significatif dans l’histoire des Comores, mettant en lumière les liens profonds entre la France et la riche tradition comorienne.

Depuis son entrée en fonction, l’ambassadeur de France a cultivé des liens étroits avec le Cheikh Ahmed Dahalane. Les visites régulières à la zawiya de Moroni ont permis d’établir un dialogue continu, renforçant ainsi les relations culturelles et spirituelles entre les deux nations.

Faisant preuve de respect et d’ouverture d’esprit, l’ambassadeur a multiplié les déplacements sur le terrain, explorant différentes zawiya aux Comores. Cette démarche témoigne de son engagement à rencontrer les fidèles des diverses confréries soufies, s’immergeant dans les traditions et coutumes locales.

Cette approche empathique a créé une compréhension mutuelle profonde, favorisant un échange culturel enrichissant entre la France et les Comores. Les moments partagés à la zawiya de Moroni ont renforcé les ponts entre les deux cultures, érigeant ainsi un symbole d’unité et de fraternité spirituelle.

L’ambassadeur de France, Sylvain Riquier a exprimé sa gratitude envers le Cheikh Ahmed Dahalane pour l’accueil chaleureux et a souligné l’importance de la préservation de la richesse culturelle et spirituelle des Comores. Cette rencontre mémorable contribue non seulement à la célébration du passé mais également à la construction d’un avenir basé sur la compréhension mutuelle et le respect des traditions.

Misbah Saïd