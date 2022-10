L’ambassade est dans son droit de refuser le Visa à Salma

La France n’est pas un village comorien. Ce ne sont pas des notables capricieux qui décident de donner ou non le Visa. Salma a réalisé un film, ce n’est pas ce film qui donne droit à un Visa mais ce sont des critères définis par la France et non par l’ambassadeur de la France aux Comores. Salma ne répond pas aux critères d’obtention du Visa. Et puis la France est dans son droit d’autoriser qui peut rentrer dans son territoire.

Si le film obtient un prix, Salma aura son prix par la poste.