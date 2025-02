L’Allemagne sollicite le soutien des Comores pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU

En marge du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine, qui se tient à Addis-Abeba du 12 au 16 février, l’Ambassadeur Wolfgang Dold, Envoyé spécial du Gouvernement fédéral allemand, a rencontré ce mardi 11 février MBAE Mohamed, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale des Comores. La réunion s’est tenue au siège de l’Ambassade des Comores en Éthiopie et a permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun.

Parmi les dossiers au cœur des discussions, la candidature de l’Allemagne à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2027-2028 a occupé une place centrale. L’Ambassadeur Dold a sollicité le soutien des Comores, soulignant l’engagement de son pays en faveur du multilatéralisme, de la paix et de la sécurité internationales. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale face aux défis mondiaux, notamment en Afrique.

Au-delà de cette candidature, la rencontre a également permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de renforcer les relations bilatérales. Les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment dans les domaines économiques, la lutte contre les changements climatiques et le renforcement des capacités. Ces thématiques s’inscrivent dans une dynamique de collaboration accrue entre Berlin et Moroni, visant à favoriser un développement durable et inclusif.

