L’affaire Nazra : un scandale financier qui ébranle le pays

Depuis quelques jours, les Comores sont sous le choc après la révélation de la plus grosse escroquerie Ponzi jamais connue dans le pays. Nazra Said Hassani, jeune femme d’affaires bien connue, est accusée d’avoir mis en place un système frauduleux de grande ampleur, chiffré en milliards de francs comoriens. Les autorités, pourtant censées être vigilantes, n’ont rien vu venir.

Le délégué à la défense Youssoufa Mohamed Ali Belou s’est félicité de l’arrestation rapide de Nazra, mais il est clair que cette victoire est en trompe-l’œil. Les graves préjudices causés aux nombreuses victimes de cette escroquerie ne sont rien comparés à l’image du pays qui en sortira fortement ébranlée.

Mais le scandale Nazra risque d’entraîner d’autres, car la jeune femme savait comment attirer ses victimes et leur faire miroiter des intérêts mirobolants. Le parquet reconnaît la complexité de cette affaire, et de nombreux receveurs de la société Comores Télécom auraient reconnu avoir eu recours aux caisses de l’opérateur historique pour s’enrôler dans le système ou aider un ami en difficulté. D’autres sociétés et administrations publiques sont également dans le collimateur des enquêteurs pour des cas similaires.

Cependant, ce qui est peut-être le plus grave, ce sont les failles de nos institutions qui ont été perméables dans cette affaire d’escroquerie à grande échelle. Comment se fait-il que le service de renseignement financier n’ait pas soulevé le moindre soupçon pendant toute une période relativement longue ? Comment une telle personne placée sous le collimateur a pu réussir à quitter le pays au nez et à la barbe des services concernés ?

Soibah Said