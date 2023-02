La vendeuse de poisson qui est devenue la reine des nuits de Moroni

L’histoire de Mma L’Assuranci, une enfant adoptée qui a réussi à se faire une place dans la bourgeoisie de Moroni grâce à son habileté et sa connaissance des familles de la médina. En plus de réussir dans le commerce, elle est devenue l’animatrice incontournable des cérémonies coutumières de la ville. Découvrez l’histoire inspirante de cette femme qui a su s’imposer malgré les obstacles.





Mma L’Assuranci, connue comme la « reine des nuits de Moroni », est une animatrice de cérémonies de mariage dans la ville de Moroni. Son histoire commence dans les années 1950, quand elle est adoptée par une grande dame de Moroni et se marie à l’âge de 12 ans. Elle donne naissance à sa fille un an plus tard et lui donne son nom de vedette, Assurance. Quelques années après, elle commence à créer sa propre entreprise de vente de produits alimentaires grâce à sa connaissance des habitudes de la bourgeoisie de la ville. Elle se spécialise dans la vente de poisson et gagne sa vie en vendant du poisson frais aux grandes familles et aux commerçants du marché. Mma L’Assuranci a eu trois filles et deux fils. Elle a organisé les mariages de ses filles et a aidé ses fils à obtenir leur diplôme. Elle est allée en voyage d’affaires à Dubaï, Nairobi et Maurice pour s’approvisionner en produits. Elle est devenue la personne incontournable des cérémonies coutumières, en faisant l’éloge des familles qui lui sont reconnaissantes. Mma L’Assuranci est fière de sa vie et de son travail. Elle considère son métier de vendeuse de poisson comme un métier noble qui lui a permis de soutenir les mariages et les études de ses enfants.

Malgré les défis qu’elle a rencontrés tout au long de sa vie, elle reste positive et optimiste. Elle a élevé ses enfants dans le respect des traditions et leur a donné une éducation de qualité. Elle est un exemple de détermination et de réussite pour de nombreuses femmes comoriennes et a gagné le respect et l’admiration de nombreuses personnes à Moroni. Sa contribution à la société comorienne est inestimable.