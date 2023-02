Je félicite les organisateurs de la soirée Urahafu wa Mutsamudu, une soirée artistiquement très réussie avec justement des artistes de qualité supérieure comme Daniel Halid, les autres et le groupe de compa qui ont donné une couleur extraordinaire de ladite soirée dans une très belle salle, néanmoins je suis déçu du faible et je ne suis pas le seul d’ailleurs, déplacement de gens de Mutsamudu eux même qui selon les estimations sont très nombreux surtout à Paris et au Mans.

Je comprends l’indisponibilité des un et des autres dans un pays où le temps de chacun est étroitement précieux, mais à comparer avec les autres communautés à l’instar de nos frères grands comoriens dans ces genres de soirées, nous n’avons pas eu la moyenne pour une activité sensée aider à luter contre l’insalubrité qui menace notre merveilleuse et respectable ville.

Merci infiniment à tout ceux qui ont participé de près et de loin, à ceux qui peut-être ont aidé financièrement et idéologiquement sans avoir eu malheureusement le temps de se rendre à la soirée caritative.

