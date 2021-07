La sécurité civile regrette le drame de Mbeni et annonce des réponses ambitieuses

Le directeur général de la Sécurité civile a exprimé sa vive douleur au lendemain de l’incendie accidentel survenu à Mbeni (nord-est de Ngazidja) et qui a coûté la vie à deux jeunes filles âgées de 3 et 6 ans. “Je partage la douleur des familles, c’est un drame et, en tant que Comoriens, je ne peux que présenter mes condoléances à cette famille”, a souligné, ce vendredi au téléphone, le lieutenant-colonel Tachfine Ahmed.

L’officier a fait savoir que sa structure a déjà ficelé un vaste plan de décentralisation des services de secours d’un montant de 10 millions de dollars (4, 164 milliards de francs comoriens) qui vise à construire 10 casernes de la Sécurité civile dans 10 régions déjà identifiées.

“Le souci de gouvernement est de décentraliser les service de secours pour permettre à toute la population d’être protégée”, a tenu à préciser Tachfine Ahmed, ajoutant que les casernes en question seront construites à Fomboni et Nyumachuwa pour Mwali, Mutsamudu, Sima et Bambao-Mtsanga pour Ndzuani, Moroni, Fumbuni, Mitsamihuli, Dibwani, Kwambani-Washili ou Mbeni-Hamahame pour couvrir la région du Grand-Est à Ngazidja.

“Le gouvernement comorien en partenariat avec le Système des Nations-unies, notamment le Pnud, a mis en place, depuis 2 années, un vaste programme de décentralisation qui a pour objectif principal de rapprocher les services de secours des citoyens”, a rappelé le chef de la Sécurité civile. “Les fonds sont déjà disponibles, les appels d’offres ont déjà été lancés, les travaux vont démarrer dans deux mois. Et de nombreux fourgons d’incendie seront déployés et à mis à disposition dans les 10 régions ciblées”, a-t-il précisé.

Le directeur général de la Sécurité civile, communément appelle Cosep (Centre des opérations de secours et de la protection), est convaincu que la mise en œuvre de la politique sectorielle (au niveau de la sécurité civile) a pris des retards pour faire ses preuves en un temps record sur l’ensemble du territoire. “A l’heure actuelle, nous avons seulement des équipes au niveau des trois grandes villes du pays à savoir Moroni, Mutsamudu et Fomboni. Cette politique de décentralisation vise justement à réduire les délais d’intervention de nos agents. Nous avons déjà les matériels et les hommes il ne reste que leurs quartiers généraux”, clarifie Tachfine Ahmed.

“Les services de sécurité sont concentrés dans les centres villes. Les régions sont complètement démunies, ce qui n’est pas normal. Les citoyens ont le droit à la protection de l’Etat quel que soit l’endroit où ils se trouvent. C’est pourquoi le gouvernement s’est mobilisé pour mettre en œuvre ce plan de construction de casernes dans les 10 régions citées, les travaux devraient démarrer au plus tard en octobre”, ajoute-t-il.

Le patron de la sécurité a toutefois laissé entendre que le drame du jeudi “doit nous interpeller sur la problématique de l’habitat précaire aux Comores”, ajoutant que les agents déployés font face souvent à des difficultés liées à l’accès aux maisons en feu souvent construites ou aménagées “sans répondre aux normes réglementaires notamment les branchements électriques”.

Tachfine Ahmed a fait savoir que des rencontres avec les communes sont souvent organisées avec comme but “d’interpeller les maires à faire respecter les dispositions de notre code de l’urbanisme dans nos villes et villages”. L’incendie qui a fait deux victimes et un autre garçon, âgé de 4 ans, en soins intensifs à El-Maarouf, a été provoqué par une flamme provenant d’une bougie restée allumée. Le feu, parti d’un matelas, s’est vite propagé dans la chambre mitoyenne avant de dévorer toute la maison en tôle.

Alwatwan