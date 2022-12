La SCH assure à la population que le carburant est analysé à leur laboratoire avant distribution

Une campagne de désinformation est menée par certains vendeurs malhonnêtes de la place contre les produits pétroliers vendus sur la place.

Il est de notre devoir de rappeler que la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) vérifie tous les produits vendus avant la distribution via leur laboratoire et des tests de contrôle inopiné dans des stations pour vérifier la qualité et la norme des cuves des distributeurs.

Aussi nous nous souvenons que la station BONZAMI a été interdit de vente de gasoil par la SCH il y’a quelques semaines suite à un contrôle de ses cuves qui ont mis en lumière la non-conformité technique et aussi de salubrité de sa cuve de Gasoil.

Nous souhaiterions que la SCH augmente le nombre de tests inopinés envers ses distributeurs et qu’il soit ferme envers les distributeurs qui ne respectent pas la charte des hydrocarbures.

Moussa Mbae