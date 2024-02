La riposte contre l’épidémie de Choléra s’intensifie aux Comores

Dans un effort concerté pour contrer l’épidémie de choléra qui sévit aux Comores, une conférence de presse cruciale s’est déroulée aujourd’hui, le 28 février 2024, à midi, au ministère de la Santé. Les autorités sanitaires ont orchestré cette rencontre afin d’informer la population des mesures stratégiques mises en place pour endiguer la propagation de cette maladie redoutable.

L’objectif primordial de cette conférence était de permettre aux médias de jouer pleinement leur rôle d’informateurs en sensibilisant le public à l’importance cruciale de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre cette menace sanitaire. Les autorités ont souligné l’urgence d’une action collective et coordonnée pour enrayer la propagation du choléra dans le pays.

La réunion s’est clôturée sur une note d’engagement et de détermination. Les Comores se sont engagées solennellement à faire front ensemble, avec unité et solidarité, pour surmonter cette épreuve sanitaire. Les efforts se multiplient à tous les niveaux, depuis la sensibilisation de la population jusqu’aux actions concrètes sur le terrain, en passant par le renforcement des infrastructures sanitaires et des mesures d’hygiène.

Face à cette crise, les autorités sanitaires appellent à la vigilance de tous et exhortent la population à coopérer pleinement avec les autorités pour contenir la propagation du choléra. L’heure est à la mobilisation générale et à la solidarité nationale pour préserver la santé et le bien-être de tous les citoyens comoriens.



