La réponse du ministre des affaires étrangères à Moussa Darmanin sur la question de Mayotte

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

————–

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora et de

la Francophonie

—————



جمهورية القمر المتحدة

وحدة – تضامن – تنمية

————–

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالقمريين في الخارج والفرانكفونية

—————





COMMUNIQUE



Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale chargé de la Diaspora et de la Francophonie de l’Union des Comores, a appris avec beaucoup d’étonnement les propos désobligeants tenus par Monsieur Gérald Darmanin, Ministre français de l’Intérieur en visite à Mayotte, qualifiant les Comoriens des trois autres iles de « clandestins à Mayotte», et prétendant vouloir « lutter contre l’attractivité sociale et administrative » de l’île en freinant « l’immigration clandestine en provenance des Comores.

Tout en condamnant et en exprimant son désaccord par rapport à ses propos, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération rappelle que les Comoriens se trouvant dans une des quatre iles des Comores ne peuvent pas être considérés comme des clandestins, dans la mesure où ils se trouvent dans leur propre territoire.

Le Ministère des Affaires Etrangères rappelle que l’Union des Comores et la France se sont engagées dans une dynamique d’échanges intenses pour renforcer et redynamiser leur coopération.

En tenant des propos contraires aux engagements pris, le Ministre français a-t-il voulu remettre en cause la Déclaration signée à Paris sur l’amitié et la coopération entre la France et les Comores le 21 juin 2013, par les Présidents français et comorien?

Faut-il rappeler que par cette Déclaration de Paris, les deux pays se sont convenus de « promouvoir l’amitié des peuples dans le respect de la Charte des Nations Unies, la France et les Comores, qui partagent une longue histoire, souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leurs relations».

Faut-il rappeler, aussi, que lors des différentes rencontres entre les deux Présidents en exercice, les deux parties ont toujours réaffirmé leur engagement à refonder les liens historiques et engager une nouvelle dynamique dans leur coopération bilatérale, et ce dans le respect des aspirations des deux peuples?



Ainsi, à la lumière de cette volonté clairement exprimée de raffermir encore davantage les relations bilatérales entre les deux pays et qui s’inscrit dans le respect des principes universels du droit international, le Ministère des Affaires Etrangères de l’Union des Comores demande au Ministre de l’Intérieur français, Monsieur Gérald Darmanin, de faire preuve de discernement et de retenue dans ses déclarations, afin de préserver les acquis du dialogue engagé, dans l’intérêt de leurs deux peuples amis.





Moroni, le 23 août 2022